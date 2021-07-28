Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Китаянки завоевали золото в академической гребле в четвёрке парной на Олимпиаде-2021

Китаянки завоевали золото в четвёрке парной на Олимпиаде-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Китаянки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй выиграли золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле в четвёрке парной. Серебро завоевали польки, бронза досталась австралийкам.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Четвёрка парная
1. Китай (Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй) — 6.05,13.
2. Польша (Агнешка Кобус-Завойская, Марта Величко, Мария Сайдак, Катаржина Цилльман) — 6.11,36.
3. Австралия (Риа Томпсон, Роуэна Мередит, Хжрриет Хадсон, Кэйтлин Кронин) — 6.12,08.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Четвёрка парная. Финал А
28 июля 2021, среда. 04:50 МСК
Окончено
1
Китай
6:05.13
2
Польша
6:11.36
3
Австралия
6:12.08
Новость по теме
Гребцы из Нидерландов выиграли золото Олимпиады-2020 в Токио в четвёрке парной
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021