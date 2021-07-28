Китаянки завоевали золото в четвёрке парной на Олимпиаде-2020

Китаянки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй выиграли золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле в четвёрке парной. Серебро завоевали польки, бронза досталась австралийкам.
Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Четвёрка парная
1. Китай (Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй) — 6.05,13.
2. Польша (Агнешка Кобус-Завойская, Марта Величко, Мария Сайдак, Катаржина Цилльман) — 6.11,36.
3. Австралия (Риа Томпсон, Роуэна Мередит, Хжрриет Хадсон, Кэйтлин Кронин) — 6.12,08.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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