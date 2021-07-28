Светлана Чимрова вышла в финал по плаванию на 200 м баттерфляем на ОИ-2020

В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 на расстояние 200 м баттерфляем у женщин, где представительнице России Светлане Чимровой удалось занять третье место, продемонстрировав время 2,08.62.

Чимровой вышла в финал с седьмого места по итогам двух заплывов. Лидер – спортсменка из Китая Юйфэй Чжан (2:04.89), на второй позиции американка Хали Фликинджер (2:06.23), а замыкает тройку Богларка Капаш из Венгрии (2:06.59).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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