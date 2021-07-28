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Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2021 на дистанции 200 м компексом

Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м компексом
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Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом. Серебро завоевала американка Алекс Уолш, бронза досталась её соотечественнице Кейт Дугласс.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 200 м комплексом
1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52.
2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65.
3. Кейт Дугласс (США) — 2.09,04.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 200 м комплекс. Финал
28 июля 2021, среда. 05:45 МСК
Окончено
1
Юи Охаси
Япония
2:08.52
2
Алекс Уолш
США
2:08.65
3
Кейт Дугласс
США
2:09.04
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