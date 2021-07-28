Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м компексом

Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом. Серебро завоевала американка Алекс Уолш, бронза досталась её соотечественнице Кейт Дугласс.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 200 м комплексом

1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52.

2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65.

3. Кейт Дугласс (США) — 2.09,04.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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