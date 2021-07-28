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Американка Ледеки выиграла золото ОИ-2021 на дистанции 1500 м вольным стилем, Кирпичникова — 7-я

Американка Ледеки выиграла золото ОИ-2020 на дистанции 1500 м кролем, Кирпичникова — 7-я
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Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Золото выиграла американка Кэти Ледеки. Серебряным призёром стала её соотечественница Эрика Салливан. Бронза досталась немке Саре Кёлер.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 1500 м вольным стилем
1. Кэти Ледеки (США) — 15.37,34.
2. Эрика Салливан (США) — 15.41,41.
3. Сара Кёлер (Германия) — 15.42,91...
7. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.00,38.

Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль. Финал
28 июля 2021, среда. 05:54 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:37.34
2
Эрика Салливан
США
15:41.41
3
Сара Кёлер
Германия
15:42.91
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