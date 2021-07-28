Антон Чупков прокомментировал выход в финал ОИ-2020 по плаванию на 200 м брасом

Российский пловец Антон Чупков, вышедший в финал Олимпийских игр – 2020 по плаванию на 200 м брасом, прокомментировал свой результат.
«Результаты здесь очень плотные, многие заплывы просто сумасшедшие. Рад, что попал в финал. Это было очень непросто. Теперь нужно отдохнуть, поспать, и завтра в решающий бой. В финале у всех будут другие эмоции», — приводит слова Чупкова телеграм-канал Олимпийского комитета России.
В Токио (Япония) на стадионе «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы у мужчин на 200 м брасом на Олимпийских игр – 2020, в которых Россию представляли Кирилл Пригода и Антон Чупков.
В своих заплывах Чупков (2:08.54) и Пригода (2:08.88) заняли четвёртое и пятое места соответственно, а по итогам двух заплывов в финал сумел пробиться лишь Чупков, показав седьмое время, а у Пригоды же лишь девятый результат.
- 28 июля 2021
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