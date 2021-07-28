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Россиянка Таймазова вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по дзюдо

Россиянка Таймазова вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по дзюдо
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В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг, где Россию в поединке с бразильянкой Марией Портельей представляла Мадина Таймазова. Встреча завершилась победой Таймазовой, благодаря чему ей удалось выйти в 1/4 финала турнира.

На следующей стадии турнира Таймазова встретится с представительницей Греции — Элизавет Телциду. Поединок состоится уже сегодня, 28 июля. Напомним, что в 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Дзюдо
Женщины. До 70 кг. 1/8 финала
28 июля 2021, среда. 06:20 МСК
Окончено
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Россиянка Таймазова одолела соперницу из Испании и вышла в 1/8 финала ОИ-2020 по дзюдо
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