Российский дзюдоист Игольников победил азербайджанца Мехдиева и вышел в 1/4 финала ОИ-2020

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг, где Россию представлял Михаил Игольников, которому удалось сломить сопротивление Маммадали Мехдиева из Азербайджана – 1:0.
Уже сегодня, 28 июля, состоятся поединки стадии 1/4 финала. Соперник Игольникова пока неизвестен. Напомним, что в 1/16 финала он победил Селтуса Доссу Йово из Бенина.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 28 июля 2021
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