США впервые за 96 эстафет в плавании не смогли занять призовые места

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграли британцы. Бронза досталась австралийцам.

Как сообщает Gracenote Olympic в «Твиттере», американцы, завершившие заплыв на четвёртом месте, впервые за 96 женских или мужских эстафетных гонок не смогли занять призовые места.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся