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Пловец Иван Гирёв прокомментировал завоевание серебра ОИ-2021 в кролевой эстафете

Пловец Иван Гирёв прокомментировал завоевание серебра ОИ-2020 в кролевой эстафете
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Российский пловец Иван Гирёв поделился эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем. Второе место в финальном заплыве заняла команда в составе Мартина Малютина, Ивана Гирёва, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка.

«Всё по кайфу? Да, если так выражаться. Что про свой этап рассказывать – он был, а главное результат. Поставленные нашими тренерами – главнокомандующими сборной – задачи мы выполнили. Как говорится, всегда можно лучше, но это успех. Британцы на данный момент сильнее, но это не значит, что они всегда будут сильными. Мы тоже за себя постоим.

То, что давно не выигрывали в этой эстафете медали, не давило. Мы перестали нагнетать обстановку, зажиматься, закрепощаться. Вот и показали достойный результат. Эстафета стала компенсацией за все неудачи в личных стартах», — передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата».

Золото выиграли британцы, бронза досталась австралийцам.

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