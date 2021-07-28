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Мартин Малютин прокомментировал завоевание серебра в плавании на ОИ-2020

Мартин Малютин прокомментировал завоевание серебра в плавании на ОИ-2020
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Российский пловец Мартин Малютин прокомментировал завоевание серебра в эстафете 4х200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.

«Задача была одна — отдать всё, что есть. Мы с этим справились, все молодцы. Серебро — это хороший результат. Волнение всегда присутствует, но оно не было решающим фактором. Я не первый раз на международных стартах, и меня это волнение даже закаляет.

Представлять нашу страну и взять серебро Олимпиады — это большое достижение, я считаю. Потому что мы любим свою страну, выступаем за неё. Зачастую награды в эстафетах намного ценнее, чем личные. На данный момент британцы посильнее нас. Так что нам есть над чем поработать. Но будем с ними бороться», — передаёт слова Малютина корреспондент «Чемпионата».

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