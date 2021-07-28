Климент Колесников отреагировал на установление им рекорда Европы в полуфинале ОИ-2020

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал победу в полуфинале Олимпиады в Токио на дистанции 100 м вольным стилем. Он установил европейский рекорд (47,11).

«Рекорд рекордом, но это пока ничего не значит. Финал мы ещё не проплыли, поэтому говорить пока ничего не буду. Круто, конечно, я доволен, но уже настраиваюсь на завтрашний финал. Рекордом никого из соперников не напугать. По юниорам, может, да. А тут совсем другой уровень.



Для меня не имеет значение, с каким результатом выходить в финал, по какой дорожке плыть, потому что я настраиваюсь, не акцентируя внимание на других ребятах. Я считаю, что если ты уверен в себе и понимаешь, что хорошо готов, то неважно, каким ты зашёл в финал. Сразу Женя Коротышкин вспоминается. Он же плыл по крайней дорожке — и нормально», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата».