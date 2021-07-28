Пловец Довгалюк — о финише эстафеты: ребята, смотря на это месиво, волновались сильнее

Российский пловец Михаил Довгалюк прокомментировал завоевание серебряной медали в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Он выступал на заключительном этапе. Второе место в финальном заплыве заняла команда в составе Мартина Малютина, Ивана Гирёва, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка.

«Лучший в команде результат? Ну я и хотел добавить в сравнении с квалификацией. И в итоге показал лучшее в своей карьере время на 200 м. На самом деле, для меня не очень привычно было финишировать, ведь я с 2016 года плавал первый этап. Было очень волнительно, но мне кажется, ребята, которые стояли у тумбочки и смотрели на это месиво, волновались гораздо сильнее.

Вообще, я относительно спокойно отреагировал, когда тренеры сказали, что плыву последним – от перемены слагаемых сумма не меняется. Я даже не обратил внимание, на каком точно месте мы идём, заметил только, что в тройке. А потому очень быстро начал, а потом была задача только не дать себя обогнать, соперники мощные были. Нам очень хотелось получить медаль и показать лучшее время, а то, что обогнали Австралию и США – не принципиально. Да, разница между вторым и третьим местом большая. Хотелось бы золото, но для золота нужно ещё поработать. Надеюсь, в Париже мы покажем результаты этой работы", — передаёт слова Довгалюка корреспондент «Чемпионата».

Золото выиграли британцы, бронза досталась австралийцам.