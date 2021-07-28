Серебро России в плавании и выход Медведева в 1/4 финала на ОИ-2020. Главное к утру

Впечатляющие успехи российских спортсменов на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), скандал с баскетболистами сборной Словении и возможный уход Азмуна из «Зенита» в клуб чемпионата Германии. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020.
2. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.
3. Веснина и Кудерметова разгромили украинок и вышли в полуфинал ОИ-2020 в парном разряде.
4. Баскетболистов сборной Словении застали с водкой и кальяном после матча на ОИ-2020.
5. Азмун близок к трансферу в «Байер». «Зенит» просит € 20 млн.
6. Женская сборная России по гимнастике выиграла золото в командном многоборье на ОИ-2020.
7. «Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на пять лет на общую сумму $ 47,5 млн.
8. Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Миранчука, Смолова и Мурило.
9. Гари Линекер иронично отреагировал на успехи российских спортсменов на Олимпиаде-2020.
- 28 июля 2021
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