В МОК прокомментировали снятие Симоны Байлз с командного многоборья на ОИ-2020

Марк Адамс, директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям, прокомментировал снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки из США Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

«Мы все невероятно уважаем и поддерживаем её. Но это (психологические проблемы. — Прим. «Чемпионата») на протяжении нескольких лет представляет собой серьёзный вопрос. Теперь это вышло на первый план.

Достаточно ли мы делаем в этом направлении? Надеюсь и думаю, что да. Но можно сделать и больше», — приводит слова Адамса CNN.

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

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