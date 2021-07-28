В МОК прокомментировали снятие Симоны Байлз с командного многоборья на ОИ-2020

Марк Адамс, директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям, прокомментировал снятие четырёхкратной олимпийской чемпионки из США Симоны Байлз с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
«Мы все невероятно уважаем и поддерживаем её. Но это (психологические проблемы. — Прим. «Чемпионата») на протяжении нескольких лет представляет собой серьёзный вопрос. Теперь это вышло на первый план.
Достаточно ли мы делаем в этом направлении? Надеюсь и думаю, что да. Но можно сделать и больше», — приводит слова Адамса CNN.
Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
08:52
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:26
-
08:20
-
08:09
-
08:07
-
08:06
-
08:03
-
08:00
-
07:56
-
07:50
-
07:49
-
07:46
-
07:44
-
07:37
-
07:34
-
07:29
-
07:28
-
07:20
-
06:55
-
06:54
-
06:39
-
06:37
-
06:30
-
06:25
-
06:18
-
06:15
-
06:14