Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в полуфинал ОИ-2020 по гребному слалому

В Токио (Япония) на арене «Касаи Каноэ Слалом Центр» состоялись заезды соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребному слалому, в результате которых представительница России Алсу Миназова заняла 22-е место и не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Напомним, вчера Миназова также не смогла пройти квалификацию в финал, показав 17-й результат.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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