Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в полуфинал на Олимпиаде-2020

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/4 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг, где Россию представляет Михаил Игольников, которому удалось сломить сопротивление Николоза Шеразадишвили из Испании. Российский спортсмен одержал чистую победу (иппон).

Уже сегодня, 28 июля, состоятся поединки стадии 1/2 финала. Соперник Игольникова пока неизвестен.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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