Гендиректор Первого канала объяснил причину проблем с трансляцией Олимпиады в Крыму

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о причинах проблем с интернет-трансляциями Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) для жителей Крыма.

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета.

Первый канал показывает Игры на территории полуострова без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпийских игр», — цитирует Эрнста ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.