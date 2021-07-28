New York Times: кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020. У ВАДА жгучая боль

В американском издании New York Times вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио. Перевод опубликован на «ИноСМИ».

Напомним, российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не могут выступать под своим флагом, а только под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В случае победы вместо гимна России звучит фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Вначале Россию отстранили от международных спортивных соревнований на четыре года. Но она упорно боролась за то, чтобы наказание отменили или как минимум смягчили. В декабре Москва одержала частичную победу, когда Спортивный арбитражный суд встал на её сторону и отчасти удовлетворил поданную апелляцию.

Кое-кому некомфортно от присутствия России. Всемирное антидопинговое агентство до сих пор испытывает жгучую боль от того, как Спортивный арбитражный суд смягчил введенные им наказания. Ведь если бы наказание ВАДА осталось в неприкосновенности, в Японию приехало бы намного меньше россиян. И был бы ещё важный момент: по цветам спортивной формы было бы невозможно определить, что это команда из России», — отмечается в статье издания.

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