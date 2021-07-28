Симона Байлз опубликовала первый пост после снятия с командного многоборья на ОИ-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз опубликовала первый пост на своей странице в «Инстаграме», после того как снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.
Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.
«Олимпийские серебряные призёры. Я так горжусь этими девушками. Девчонки, вы невероятно смелы и талантливы! Меня всегда будет вдохновлять ваше намерение не сдаваться и бороться с невзгодами.
Они справились, когда я оказалась не в состоянии сделать это. Спасибо за то, что были со мной и поддержали меня. Всегда буду любить вас», — написала Байлз в своём «инстаграме», обращаясь к партнёршам по команде.
Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.
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- 28 июля 2021
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