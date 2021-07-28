Американские саблисты отказались выходить на матч с Россией на ОИ-2020

Мужская сборная США по фехтованию (сабля) отказалась выйти на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Об этом сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов.

По словам тренера, это произошло из-за того, что сразу два члена сборной США получили травмы.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — приводит слова Глотова «Р-Спорт».

Ранее журналист американского издания New York Times заявил, что «кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020».

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