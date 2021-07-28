Американские саблисты отказались выходить на матч с Россией на ОИ-2020
Поделиться
Мужская сборная США по фехтованию (сабля) отказалась выйти на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Об этом сообщил старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов.
По словам тренера, это произошло из-за того, что сразу два члена сборной США получили травмы.
«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — приводит слова Глотова «Р-Спорт».
Ранее журналист американского издания New York Times заявил, что «кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020».
Новость по темеNew York Times: кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020. У ВАДА жгучая боль
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14
-
09:14
-
09:07
-
09:03
-
09:03
-
08:58
-
08:52
-
08:51
-
08:43
-
08:42
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:26
-
08:20
-
08:09
-
08:07
Партнерский контент