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Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2021

Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщается на сайте МОК.

Соревнования в женском личном многоборье состоятся завтра, 29 июля.

Вчера, 27 июля, Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

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