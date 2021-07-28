Россияне Кузнецов и Шлейхер провалились на последнем прыжке в воду с 3-метрового трамплина

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли восьмое место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на Олимпиаде-2020 в Токио.

Россияне, до последнего претендовавшие на бронзу, показали итоговый результат 331,08 балла. Шлейхер сорвал последний прыжок, исполнив его ногами вниз, и команда получила нулевую оценку. Российские спортсмены заняли в финале восьмое, последнее место.

Первое место заняли представители Китая Ван Цзунъюань и Се Сийи. Вторыми стали американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон. Бронзу завоевали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.