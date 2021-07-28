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Медведева укрывали от жары, Исинбаева следила с трибуны. Фото победы над Фоньини

Медведева укрывали от жары, Исинбаева следила с трибуны. Фото победы над Фоньини
Даниил Медведев и Елена Исинбаева
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28 июля в Токио российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, одолев итальянца Фабио Фоньини (15) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.

Даниил 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк. В ходе встречи россиянин несколько раз вызывал на корт врача.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, которые он испытывал по ходу матча третьего круга олимпийского турнира в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.

«В первом сете довольно-таки быстро мне тяжело стало дышать. Заблокировалась диафрагма – если я правильно это могу объяснить. Меня помассировали, стало легче дышать, но всё равно во время матча я чувствовал себя некомфортно.»

Лучшие кадры с матча Даниил Медведев — Фабио Фоньиним — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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