В Госдуме призвали отстранить журналиста, спровоцировавшего Медведева на Олимпиаде

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.



«Медведев сделал совершенно правильно, надо поблагодарить его не только от имени российских спортсменов, но и всех спортсменов мира. Оргкомитет сделал совершенно верно, удалив этого человека. Эти моменты недопустимы, сразу надо лишать аккредитации и не допускать таких горе-корреспондентов к спортсменам. Эти товарищи дискредитируют ситуацию, такое точно не идёт на пользу соревнованиям», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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