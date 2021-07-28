Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В Госдуме призвали отстранить журналиста, спровоцировавшего Медведева на Олимпиаде

В Госдуме призвали отстранить журналиста, спровоцировавшего Медведева на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Медведев сделал совершенно правильно, надо поблагодарить его не только от имени российских спортсменов, но и всех спортсменов мира. Оргкомитет сделал совершенно верно, удалив этого человека. Эти моменты недопустимы, сразу надо лишать аккредитации и не допускать таких горе-корреспондентов к спортсменам. Эти товарищи дискредитируют ситуацию, такое точно не идёт на пользу соревнованиям», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Иностранный журналист, разозливший вопросом Медведева: Хачанов вчера нормально ответил
«Я могу умереть!» Даниил Медведев страдал и мучился, но пробился в 1/4 финала Олимпиады «Я могу умереть!» Даниил Медведев страдал и мучился, но пробился в 1/4 финала Олимпиады
Новость по теме
«Впервые в жизни я не ответил на вопрос». Иностранный журналист вывел Медведева из себя
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021