Прыгун в воду Кузнецов прокомментировал провал напарника Шлейхера на последнем прыжке

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал ошибку своего напарника Никиты Шлейхера на Олимпиаде-2020 в Токио. Шлейхер в соревнованиях по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина сорвал последнюю попытку, исполнив прыжок ногами вниз, и команда получила нулевую оценку, заняв в итоге восьмое, последнее место.

«Наскок не удался – Никита не смог выполнить заявленный прыжок. Так как это синхронные прыжки, то оба получили нули. На ответственных стартах такого не было, но Саутин бился ногами и получал два, китайцы в Афинах прыгали на ноль. Нам нужно было сделать последний прыжок обычно – и сто процентов была бы медаль. К сожалению, случилось так, возможно, это нервы. Проблемы с наскоком были и до этого. Трамплин — это тонкий инструмент, надо учиться с ним работать – получается не всегда.

С Никитой разговора не было, в деревне будет собрание, и мы обсудим. Предъявлять я ничего не буду, считаю, нам просто не повезло. Нога не выдержала, не знаю – это невезение. Раз на раз не приходится.

Теперь личные старты – будем бороться там. Я готов, но надо отбросить мысли о сегодняшнем дне», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата».

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