Прыгун в воду Кузнецов прокомментировал провал напарника Шлейхера на последнем прыжке

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал ошибку своего напарника Никиты Шлейхера на Олимпиаде-2020 в Токио. Шлейхер в соревнованиях по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина сорвал последнюю попытку, исполнив прыжок ногами вниз, и команда получила нулевую оценку, заняв в итоге восьмое, последнее место.
«Наскок не удался – Никита не смог выполнить заявленный прыжок. Так как это синхронные прыжки, то оба получили нули. На ответственных стартах такого не было, но Саутин бился ногами и получал два, китайцы в Афинах прыгали на ноль. Нам нужно было сделать последний прыжок обычно – и сто процентов была бы медаль. К сожалению, случилось так, возможно, это нервы. Проблемы с наскоком были и до этого. Трамплин — это тонкий инструмент, надо учиться с ним работать – получается не всегда.
С Никитой разговора не было, в деревне будет собрание, и мы обсудим. Предъявлять я ничего не буду, считаю, нам просто не повезло. Нога не выдержала, не знаю – это невезение. Раз на раз не приходится.
Теперь личные старты – будем бороться там. Я готов, но надо отбросить мысли о сегодняшнем дне», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата».
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14
-
09:14
-
09:07