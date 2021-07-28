«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде-2020

Российский «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) уверенно победили дуэт из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега со счётом 2:0 (21:16, 21:11).

На старте соревнований россиянки обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2:0 (21:18, 21:15).

30 июля Макрогузова и Холомина встретятся с австралийской парой Мариафе Артачо / Талика Клэнси.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.