«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали вторую победу подряд на Олимпиаде-2020

Российский «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) уверенно победили дуэт из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега со счётом 2:0 (21:16, 21:11).
На старте соревнований россиянки обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2:0 (21:18, 21:15).
30 июля Макрогузова и Холомина встретятся с австралийской парой Мариафе Артачо / Талика Клэнси.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 28 июля 2021
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14
-
09:14
-
09:07