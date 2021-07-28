Россиянка Алсу Миназова вышла в полуфинал в гребном слаломе на каноэ на ОИ-2020

Россиянка Алсу Миназова вышла в финал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на каноэ-одиночке. Россиянка показала 14-й результат в квалификационных заездах. Лучшей для неё стала вторая попытка: 1.58,45, в том числе четыре секунды штрафа. Лучший результат показала британка Мэллори Франклин: 1.05,06, в том числе две секунды штрафа.

Полуфиналы и финал состоятся завтра, 29 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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