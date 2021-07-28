Червиченко: жил бы Медведев в России – дал бы по голове этому демону-журналисту

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.



«Медведев живёт в Монако, он не мог дать ракеткой по голове этому демону-провокатору. Если бы Даня жил постоянно в России, думаю, так бы и произошло. Чем больше нам на такое наплевать, тем сильнее это раздражает. Надо проявлять жёсткость, либо проявлять солидарность: какой-то наш корреспондент должен подойти к атлету этой страны и спросить: «Употребляешь ли допинг»? От своей злобы такие люди не знают куда влезть, как уколоть. Как мелкая бегающая шавка, кусающая слона. А слону-то вообще без разницы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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