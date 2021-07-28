«Олимпиада дарит стране новых героев». Журова – о серебре России в кролевой эстафете на ОИ

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала серебряные медали России, завоёванные в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. Второе место в финальном заплыве заняла команда в составе Мартина Малютина, Ивана Гирёва, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка.
«После чемпионата Европы у меня о плавании сложилось хорошее впечатление. Есть ряд дисциплин, та же спина, где было понимание: будут медали. Здесь нужно их набирать, надежды на плавание былои – и ребята воодушевились.
В России хотят развивать плавание, люди ждут строительства бассейнов. Если сейчас будут новые герои, на которых хотят быть похожи дети, а Олимпиада уже дарит России новых героев, – это замечательно. После побед Сальникова люди шли в плавание, было развитие детского спорта. Важно иметь своих героев – тогда спорт будет развиваться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14
-
09:14
-
09:07