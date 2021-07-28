«Олимпиада дарит стране новых героев». Журова – о серебре России в кролевой эстафете на ОИ

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала серебряные медали России, завоёванные в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. Второе место в финальном заплыве заняла команда в составе Мартина Малютина, Ивана Гирёва, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка.

«После чемпионата Европы у меня о плавании сложилось хорошее впечатление. Есть ряд дисциплин, та же спина, где было понимание: будут медали. Здесь нужно их набирать, надежды на плавание былои – и ребята воодушевились.

В России хотят развивать плавание, люди ждут строительства бассейнов. Если сейчас будут новые герои, на которых хотят быть похожи дети, а Олимпиада уже дарит России новых героев, – это замечательно. После побед Сальникова люди шли в плавание, было развитие детского спорта. Важно иметь своих героев – тогда спорт будет развиваться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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