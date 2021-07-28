Активист назвал Симону Байлз «эгоистичным социопатом» и «позором страны»

Американский консервативный активист и ведущий ток-шоу на радио Чарли Кирк поделился мнением о снятии с командного многоборья на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, американки Симоны Байлз.
«Симона Байлз, которая является действительно очень талантливой гимнасткой, решила не соревноваться за золотую медаль в командном многоборье, снявшись с Игр. Ты представляешь свою нацию, эгоистичная социопатка! Ты шутишь? Мы воспитываем поколение слабых людей, таких как Симона Байлз. Если у тебя ментальные проблемы, не принимай участие вообще. Конечно, она невероятная спортсменка, но она также очень эгоистична, не зрела как личность и позор для страны. Кто пропустит возможность выиграть золотую медаль? Ты просто сделала подарок русским. Не приходи на соревнования, если ты не готова к большой игре. У нас есть тысячи юных гимнасток, которые хотели бы занять твоё место. Но когда наступают трудные времена, ты распадаешься на миллион кусочков», — сказал Чарли Кирк на видео, опубликованном в «твиттере» Джейсона Кэмпбелла.
- 28 июля 2021
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