Журова: травля Ефимовой – это ужасно. У нас очень злая аудитория

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала критику в адрес российской пловчихи Юлии Ефимовой, которая заняла лишь пятое место на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Юля Ефимова заслуживает олимпийской медали. Но каждый раз она заходит с этой мыслью — и её преследуют неудачи.

Её уничтожают болельщики в соцсетях? У нас очень злая аудитория: сначала восхваляет, а потом уничтожает. Такая травля – ужасно, Юлю хотелось бы поддержать – она, видя критику, может как-то огрызаться в ответ, пытаясь защититься. Характер у неё ого-го. Но она не должна обращать внимание на гадкие комментарии. Кто знает, может она ещё порадует нас медалью на следующей Олимпиаде», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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