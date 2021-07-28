Журова: травля Ефимовой – это ужасно. У нас очень злая аудитория

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала критику в адрес российской пловчихи Юлии Ефимовой, которая заняла лишь пятое место на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Юля Ефимова заслуживает олимпийской медали. Но каждый раз она заходит с этой мыслью — и её преследуют неудачи.
Её уничтожают болельщики в соцсетях? У нас очень злая аудитория: сначала восхваляет, а потом уничтожает. Такая травля – ужасно, Юлю хотелось бы поддержать – она, видя критику, может как-то огрызаться в ответ, пытаясь защититься. Характер у неё ого-го. Но она не должна обращать внимание на гадкие комментарии. Кто знает, может она ещё порадует нас медалью на следующей Олимпиаде», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:16
-
11:13
-
11:11
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:14