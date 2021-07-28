Тарпищев отреагировал на поведение иностранного журналиста, провоцировавшего Медведева

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом, спросившим, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.



«Смысл с такими журналистами разговаривать? Мы всё время подчёркиваем, что спорт — вне политики. Если журналисты в спорте задают такие вопросы, значит, не надо отвечать. Быть выше драки. Меня почему-то наши журналисты всё время спрашивают насчёт Украины: как играете, как отношения. Их тренеры подсказывали и болели на русском языке, когда матч закончился, тренеры украинцев подошли к нам, поздравили и пожелали успехов. С Валерой Борзовым, нашим легендарным спринтером вчера спокойно поужинали, обсудили все проблемы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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