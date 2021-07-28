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Тарпищев: Медведеву не хватает трёх-четырёх дней адаптации – вот и колбасит

Тарпищев: Медведеву не хватает трёх-четырёх дней адаптации – вот и колбасит
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Глава федерации тенниса Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии Даниила Медведева после матча третьего круга на Олимпиаде.

«В состоянии Медведева встаёт вопрос адаптации. Не хватает ему трёх-четырёх дней адаптации, вот и колбасит. Все приехали из Южно-Сахалинска, а он визу в Брюсселе получал, поэтому и задержался. Но это не его вина, а объективная реальность, иначе не попал бы на US Open. От большой интенсивности клинит лёгкие, скручивает внутренние органы. Это никакая не болезнь, я сам проходил это в своё время: играл на Кубе, было 92 процента влажности и 32 жары, люди в обморок падали. Когда такое случается, надо длинные розыгрыши не разыгрывать, рвать игру, два-три удара, суметь восстановиться. А если ты продолжаешь бегать, ты ухудшаешь свою ситуацию и потом падаешь. Это как судороги, но не мышечные, а внутри», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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