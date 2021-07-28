Тарпищев прокомментировал победы Хачанова и Весниной с Кудерметовой на ОИ-2020

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победах Карена Хачанова и пары Елена Веснина — Вероника Кудерметова на олимпийском теннисном турнире в Токио.



«Хачанов сегодня хорошо отыграл. Его задача была — скоростной теннис, надо было не давать Шварцману спокойно разыгрывать очки. Соперник очень моторный, легко и быстро передвигался, доставал немыслимые мячи. Карен справился, были сложности в плане дыхалки.



Что касается Весниной и Кудерметовой, то это наименее сыгранная пара. Они играют практически третий турнир, ещё нет стопроцентного взаимопонимания на корте. Сами играли очень здорово, ключевые моменты были в первом и третьем гейме первого сета, когда они спасли гейм. Пары настолько скоротечные, что отыгрываться очень сложно, тяжело менять тактику. Времени на это просто нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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