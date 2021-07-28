Российские пловцы Тарасевич и Рылов вышли в полуфинал на дистанции 200 м на спине на ОИ

Российские пловцы Григорий Тарасевич и Евгений Рылов прошли в полуфинал на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио. Тарасевич показал лучший результат в первом предварительном заплыве, Рылов — в четвёртом. Время Григория — 1.56,82, Евгения — 1.56,02. Полуфиналы состоятся завтра, 29 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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