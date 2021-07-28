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Главный тренер женской сборной России по дзюдо оценил бронзу Таймазовой на Олимпиаде-2020

Главный тренер женской сборной России по дзюдо оценил бронзу Таймазовой на Олимпиаде-2020
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Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов прокомментировал завоевание бронзовой медали Мадины Таймазовой на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 70 кг.

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«Очень тяжело бороться после такого полуфинала, но мы были уверены, что она будет бороться до конца. Никто не мог предсказать состояние. Мадина была очень сильно расстроена, потому что она была уверена, что выиграет. Перед боем за бронзу сказал ей, что она чемпион. Просто нужно было чуть-чуть направить.

У Мадины было сначала плечо, потом она её контрила. Потом ей делали болевой, и она была зафиксирована – должно было быть наказание. И третий раз, когда уже она её сконтрила. Нам не важно, иппон там был или нет.

Сейчас много маленьких проблем со здоровьем после такой борьбы. Но уверен, что серьёзно это ни на что не повлияет. Такие долгие схватки встречаются, когда спортсмены оба с характером, но те моменты, когда Мадина уходила из партера, – потрясающе. Когда спортсмен хочет выигрывать, он так и делает», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата».

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