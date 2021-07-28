Дзюдоист Лаша Бекаури принёс Грузии первое золото на Олимпиаде-2020
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Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури завоевал золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 90 кг. В финале он победил представителя Германии Эдуарда Триппеля. Это первое золото Грузии на Играх-2020.
Обладателями бронзовых медалей стали Давлат Бобонов из Узбекистана и Кристиан Тот из Венгрии.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Олимпиада 2020. Дзюдо
Мужчины. До 90 кг. Финал
28 июля 2021, среда. 14:15 МСК
Окончено
1
Лаша Бекаури
Грузия
2
Эдуард Триппель
Германия
3
Кристиан Тот
Венгрия
3
Давлат Бобонов
Узбекистан
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