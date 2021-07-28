Россиянки Чикунова и Темникова вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом на ОИ

Российские пловчихи Евгения Чикунова и Мария Темникова прошли в полуфинал на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Чикунова показала третье время, Темникова — седьмое. Время Евгении — 2.22,16, Марии — 2.23,13. Полуфиналы на этой дистанции состоятся завтра, 29 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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