Немка Джессика вон Бредов-Верндль выиграла золото в соревнованиях по выездке на ОИ-2020

Немка Джессика вон Бредов-Верндль одержала победу в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Токио. Серебряным призёром стала её соотечественница Изабелл Верт. Бронза досталась британке Шарлотте Дюжардин.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа

1. Джессика вон Бредов-Верндль (Германия) — 91,732.

2. Изабелл Верт (Германия) — 89,657.

3. Шарлотта Дюжардин (Великобритания) — 88,543.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.