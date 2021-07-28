Немка Джессика вон Бредов-Верндль выиграла золото в соревнованиях по выездке на ОИ-2020

Немка Джессика вон Бредов-Верндль одержала победу в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Токио. Серебряным призёром стала её соотечественница Изабелл Верт. Бронза досталась британке Шарлотте Дюжардин.
Конный спорт. Олимпийские игры. Токио. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа
1. Джессика вон Бредов-Верндль (Германия) — 91,732.
2. Изабелл Верт (Германия) — 89,657.
3. Шарлотта Дюжардин (Великобритания) — 88,543.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 28 июля 2021
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