Российские пловчихи вышли в финал кролевой эстафеты 4х200 м на ОИ-2020

Российские пловчихи Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова в составе эстафетной команды пробились в финал кролевой эстафеты 4х200 м на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянки показали пятое время по итогам двух полуфиналов, их результат — 7.52,04. Лучшее время показала сборная Австралии (7.44,61).

Финал состоится затра, 29 июля. Помимо Австралии соперницами россиянок будут команды США, Китая, Канады, Германии, Франции и Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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