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Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2021

Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020
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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла).

Другой россиянин Артур Далалоян, заработавший 86,248 балла, занял в многоборье шестое место.

Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Индивидуальное многоборье. Финал
28 июля 2021, среда. 13:15 МСК
Окончено
1
Даики Хасимото
Япония
88.465
2
Жотэн Сяо
Китай
88.065
3
Никита Нагорный
Россия
88.031

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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