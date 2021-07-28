Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла).

Другой россиянин Артур Далалоян, заработавший 86,248 балла, занял в многоборье шестое место.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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