«Судьи могли быть к Нагорному щедрее». Хоркина – о бронзе Никиты в многоборье на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала бронзовую медаль Никиты Нагорного в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла). Артур Далалоян занял шестое место.
«Бронза Нагорного — с золотым отливом. Потрясающая и честная борьба сильнейших. Очень достойная бронза!
Поздравляю и Никиту, и Артура, который стоял рядом, поддерживал своим хорошим выступлением, несмотря на серьёзные проблемы с ногой. Поверьте, она не прошла. Сегодняшние соревнования достойны олимпийского чемпиона. Я горжусь им. Что касается судейства, то могли бы быть щедрее к Никите», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 июля 2021
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