Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов одержали 3-ю победу подряд и вышли в плей-офф ОИ

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) обыграли норвежский дуэт Андерс Мол / Кристиан Сёрум со счётом 2:0 (21:19, 21:19).
Это третья победа россиян подряд на Играх-2020. Ранее они обыграли пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) и Кристофер Макхью / Дамьен Шуманн (Австралия).
Семёнов и Лешуков заняли первое место в группе A и вышли в плей-офф.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 28 июля 2021
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