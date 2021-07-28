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Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в плей-офф Олимпиады-2021 в Токио в пляжном волейболе

Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов одержали 3-ю победу подряд и вышли в плей-офф ОИ
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Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) обыграли норвежский дуэт Андерс Мол / Кристиан Сёрум со счётом 2:0 (21:19, 21:19).

Это третья победа россиян подряд на Играх-2020. Ранее они обыграли пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) и Кристофер Макхью / Дамьен Шуманн (Австралия).

Семёнов и Лешуков заняли первое место в группе A и вышли в плей-офф.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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