Немов — о Нагорном: не понял, почему было два нелепых шажка. Этого не хватило до золота

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал бронзовую медаль Никиты Нагорного в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла). На последнем снаряде, перекладине, Никита не совсем идеально выполнил доскок. Артур Далалоян занял шестое место.

«Никита сам знает свои сегодняшние недочёты, но я могу сказать, что ребята всё равно молодцы. Артур и Никита прошли всю программу, но были ошибки — как у них, так и у соперников. В целом всё по местам и всё правильно.

Тут играло роль, у кого выше трудность базы. Если бы Никита встал в доскок на перекладине, всё сложилось бы по-другому. Всегда говорю всем, что нужно выступать до конца, хотя ребята сегодня и так делали всё до конца. Я не понял, почему там было два шажка — маленьких, нелепых. Вот этого и не хватило до золота.

Но, повторюсь, я искренне поздравляю ребят, они настоящие мужики! Сделали, не упали и достойно прошли. А Артур просто красавчик. С такой травмой идти в многоборье — это вообще… Нет слов», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.