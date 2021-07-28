Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 28 июля

Сегодня, 28 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 28 июля 2021 года
Академическая гребля. Женщины. Двойка парная
1. Румыния — 6.41,03.
2. Новая Зеландия — 6.44,82.
3. Нидерланды — 6.45,73.
Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная
1. Франция — 6.00,33.
2. Нидерланды — 6.00,53.
3. Китай — 6.03,63.
Академическая гребля. Женщины. Четвёрка
1. Австралия — 6.15,37.
2. Нидерланды — 6.15,71.
3. Ирландия — 6.20,46.
Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка
1. Австралия — 5.42,76.
2. Румыния — 5.43,13.
3. Италия — 5.43,60.
Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная
1. Нидерланды — 5.32,03.
2. Великобритания — 5.33,75.
3. Австралия — 5.33,97.
Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная
1. Китай — 6.05,13.
2. Польша — 6.11,36.
3. Австралия — 6.12,08
Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль
1. Ариарне Титмус (Австралия) — 1.53,50 (олимпийский рекорд).
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 1.53,92.
3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70.
Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй
1. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 (олимпийский рекорд).
2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73.
3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45.
Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом
1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды) — 30.13,49.
2. Марлен Ройссер (Швейцария) — 31.09,96.
3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды) — 31:15.12.
Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом
1. Примож Роглич (Словения) — 55.04,19.
2. Том Дюмулин (Нидерланды) — 56.05,58.
3. Роан Деннис (Австралия) — 56.08,09.
Плавание. Женщины. 200 м комплекс
1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52.
2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65.
3. Кейт Дугласс (США) — 2.09,04.
Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 15.37,34.
2. Эрика Салливан (США) — 15.41,41.
3. Сара Кёлер (Германия) — 15.42,91.
Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
1. Великобритания — 6.58,58.
2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81.
3. Австралия — 7.01,84.
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м
1. Китай (Цзунъюань Ван / Сийи Се) — 467,82.
2. США (Эндрю Капобьянко / Майк Хиксон) — 444,36.
3. Германия (Патрик Хаусдинг / Ларс Рюдигер) — 404,73.
Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа
1. Джессика вон Бредов-Верндль (Германия) — 91,732.
2. Изабелл Верт (Германия) — 89,657.
3. Шарлотта Дюжардин (Великобритания) — 88,543.
Регби-7. Мужчины
1. Фиджи.
2. Новая Зеландия.
3. Аргентина.
Дзюдо. Женщины. До 70 кг
1. Тидзуру Араи (Япония).
2. Михаэла Поллерес (Австрия).
3. Мадина Таймазова (Россия) и Санне ван Дейке (Нидерланды).
Дзюдо. Мужчины. До 90 кг
1. Лаша Бекаури (Грузия).
2. Эдуард Триппель (Германия).
3. Давлат Бобонов (Узбекистан) и Кристиан Тот (Венгрия).
Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье
1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465.
2. Жотэн Сяо (Китай) — 88,065.
3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031.
Фехтование. Мужчины. Командная сабля
1. Южная Корея.
2. Италия.
3. Венгрия.
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг
1. Чжиюн Ши (Китай) — 364 кг (166 + 198, мировой рекорд).
2. Хулио Рубен Майора Пернья (Венесуэла) — 346 (156 + 190).
3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия) — 342 (152 + 190).
Баскетбол 3х3. Женщины
1. США.
2. Россия.
3. Китай
Баскетбол 3х3. Мужчины
1. Латвия.
2. Россия.
3. Сербия
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