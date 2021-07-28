Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 28 июля

Сегодня, 28 июля, на летних Олимпийских играх в Токио были разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 28 июля 2021 года

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная

1. Румыния — 6.41,03.

2. Новая Зеландия — 6.44,82.

3. Нидерланды — 6.45,73.

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная

1. Франция — 6.00,33.

2. Нидерланды — 6.00,53.

3. Китай — 6.03,63.

Академическая гребля. Женщины. Четвёрка

1. Австралия — 6.15,37.

2. Нидерланды — 6.15,71.

3. Ирландия — 6.20,46.

Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка

1. Австралия — 5.42,76.

2. Румыния — 5.43,13.

3. Италия — 5.43,60.

Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная

1. Нидерланды — 5.32,03.

2. Великобритания — 5.33,75.

3. Австралия — 5.33,97.

Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная

1. Китай — 6.05,13.

2. Польша — 6.11,36.

3. Австралия — 6.12,08



Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 1.53,50 (олимпийский рекорд).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 1.53,92.

3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70.



Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй

1. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 1.51,25 (олимпийский рекорд).

2. Томору Хонда (Япония) — 1.53,73.

3. Федерико Бурдиссо (Италия) — 1.54,45.

Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

1. Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды) — 30.13,49.

2. Марлен Ройссер (Швейцария) — 31.09,96.

3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды) — 31:15.12.



Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

1. Примож Роглич (Словения) — 55.04,19.

2. Том Дюмулин (Нидерланды) — 56.05,58.

3. Роан Деннис (Австралия) — 56.08,09.

Плавание. Женщины. 200 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52.

2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65.

3. Кейт Дугласс (США) — 2.09,04.

Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) — 15.37,34.

2. Эрика Салливан (США) — 15.41,41.

3. Сара Кёлер (Германия) — 15.42,91.

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль

1. Великобритания — 6.58,58.

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81.

3. Австралия — 7.01,84.

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин 3 м

1. Китай (Цзунъюань Ван / Сийи Се) — 467,82.

2. США (Эндрю Капобьянко / Майк Хиксон) — 444,36.

3. Германия (Патрик Хаусдинг / Ларс Рюдигер) — 404,73.

Конный спорт. Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа

1. Джессика вон Бредов-Верндль (Германия) — 91,732.

2. Изабелл Верт (Германия) — 89,657.

3. Шарлотта Дюжардин (Великобритания) — 88,543.

Регби-7. Мужчины

1. Фиджи.

2. Новая Зеландия.

3. Аргентина.

Дзюдо. Женщины. До 70 кг

1. Тидзуру Араи (Япония).

2. Михаэла Поллерес (Австрия).

3. Мадина Таймазова (Россия) и Санне ван Дейке (Нидерланды).

Дзюдо. Мужчины. До 90 кг

1. Лаша Бекаури (Грузия).

2. Эдуард Триппель (Германия).

3. Давлат Бобонов (Узбекистан) и Кристиан Тот (Венгрия).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Индивидуальное многоборье

1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465.

2. Жотэн Сяо (Китай) — 88,065.

3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031.



Фехтование. Мужчины. Командная сабля

1. Южная Корея.

2. Италия.

3. Венгрия.



Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 73 кг

1. Чжиюн Ши (Китай) — 364 кг (166 + 198, мировой рекорд).

2. Хулио Рубен Майора Пернья (Венесуэла) — 346 (156 + 190).

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия) — 342 (152 + 190).

Баскетбол 3х3. Женщины

1. США.

2. Россия.

3. Китай



Баскетбол 3х3. Мужчины

1. Латвия.

2. Россия.

3. Сербия