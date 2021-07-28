Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 5-го дня, таблица

Сегодня, 28 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 23 комплекта наград. В медальном зачёте лидирует сборная Японии, в активе которой 13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. На втором месте — Китай (12-6-9), на третьем — США (11-11-9).



Россия располагается на четвёртой позиции: 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 5 медалей: серебро — Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женская и мужская сборные России (баскетбол 3х3); бронза — Мадина Таймазова (дзюдо), Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье).

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