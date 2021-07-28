Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2020 по состоянию на 28 июля

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) по состоянию на 28 июля завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2020.



Олимпийские игры. Токио. Медали сборной России по состоянию на 28 июля 2021 года



Золото (7): Виталина Бацарашкина (стрельба, пистолет, 10 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, командное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине); Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг).



Серебро (10): Анастасия Галашина (стрельба, винтовка, 10 м); Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова (стрельба из лука, командный турнир); Татьяна Минина (тхэквондо, до 57 кг); Инна Дериглазова (фехтование, рапира); Софья Великая (фехтование, сабля); Климент Колесников (плавание, 100 м на спине); Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет, 10 м, микст); Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женская и мужская сборные России (баскетбол 3х3).



Бронза (6): Михаил Артамонов (тхэквондо, до 58 кг); Лариса Коробейникова (фехтование, рапира); Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду, синхронная вышка, 10 м); Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 10 м, микст); Мадина Таймазова (дзюдо), Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье).