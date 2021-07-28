Тхэквондист Максим Храмцов: до сих пор не осознал, что стал олимпийским чемпионом

Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио, рассказал об ощущениях после победы.
«До сих пор не понял, что стал олимпийским чемпионом: вот есть золотая медаль весом 560 грамм на шее, а ощущений нет — они такие же, что и до Олимпиады. Медаль буду хранить дома, есть место, где лежат все мои награды. В олимпийской деревне свободно ходили, к сожалению, банкета не было. Условия были нормальными, всё в порядке, тем более я там недолго находился.
Когда выходил на поединки, ожидал большего от атмосферы, а так — как обычные соревнования. Слышал слова поддержки с трибун, не уверен, что это были журналисты, но кто-то там был из наших», — цитирует Храмцова «Р-спорт».
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- 28 июля 2021
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