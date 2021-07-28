Японский гимнаст Даики Хасимото: давно знаю Нагорного, с ним очень приятно бороться

Японский гимнаст Даики Хасимото, выигравший золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, пообщался с журналистами на пресс-конференции после победы.
«Очень доволен, что выиграл золотую медаль. Для меня это большая честь. Это такая радость, что я даже словами не могу её описать. Однако эта победа стала возможной только благодаря поддержке, которую мне оказывали люди, окружавшие меня. Счастлив, что этот день настал.
Я давно знаю Сяо и Нагорного. Мне было очень приятно бороться с этими великолепными спортсменами. Не только с ними, но и со многими другими ребятами. Я боролся с каждым из них на большой сцене Олимпийских игр. Во время соревнований поддерживал каждого, поскольку мне хотелось, чтобы все они показали свой максимум», — сказал Хасимото на пресс-конференции.
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- 28 июля 2021
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