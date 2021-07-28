Вяхирева — о критике Трефилова: если сработает пинок, можете избить нас ногами

Полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева отреагировала на критику первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) Евгения Трефилова после поражения от Швеции (24:36) на Олимпийских играх в Токио. Наставник, под руководством которого российские гандболистки выиграли Игры-2016, отметил, что спортсменкам необходимо дать пинка, чтобы вернуть в тонус после отдыха.

«В этой ситуации, мне кажется, уже все средства хороши. Если сработает пинок, пожалуйста, можете избить нас ногами. Я буду рада, если после этого мы побежим и заиграем. Это будет отлично. А по поводу отдыха я не совсем поняла. Можно сказать, что его не было. Лично я отдыхала около недели, и то с определёнными нагрузками», — сказала Вяхирева в эфире «Матч ТВ».

В двух матчах турнира российские гандболистки набрали одно очко за ничью с бразильянками (24:24). На групповом этапе сборной России ещё предстоит встретиться с командами Венгрии, Франции и Испании.

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